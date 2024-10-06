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06:05, 6 октября 2024Наука и техника

Раскрыта самая частая причина икоты

Реабилитолог Малиновская назвала наиболее частой причиной икоты алкоголизм

Фото: PxHere

Наиболее распространенной причиной появления у взрослого человека икоты может быть алкоголизм. Также это способно указывать на наличие беременности, переохлаждение, стресс и питание на ходу, сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская, передает РИА Новости.

«При употреблении алкоголя залпом, большими глотками, заглатывается избыточное количество воздуха, и желудок становится подобен воздушному шарику. Раздувшийся желудок давит на диафрагму, газы болезненно растягивают его стенки и организм стремится изгнать излишнюю воздушность», — объяснила медицинский специалист. По ее словам, икота в таком случае выступает в роли физической саморегуляции.

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      Александра Синицына
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