Раскрыта самая частая причина икоты

Реабилитолог Малиновская назвала наиболее частой причиной икоты алкоголизм

Наиболее распространенной причиной появления у взрослого человека икоты может быть алкоголизм. Также это способно указывать на наличие беременности, переохлаждение, стресс и питание на ходу, сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская, передает РИА Новости.

«При употреблении алкоголя залпом, большими глотками, заглатывается избыточное количество воздуха, и желудок становится подобен воздушному шарику. Раздувшийся желудок давит на диафрагму, газы болезненно растягивают его стенки и организм стремится изгнать излишнюю воздушность», — объяснила медицинский специалист. По ее словам, икота в таком случае выступает в роли физической саморегуляции.