Россиянин описал некоторые законы в США фразой «становится не по себе»

Российский тревел-блогер побывал в американском штате Невада и описал некоторые местные законы фразой «становится не по себе». Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в казино этого штата США запрещено приносить резиновых уток. По одной из версий, в 1960-х годах один игрок придумал хитрую схему выигрыша с помощью этого предмета, и с тех пор утки в казино оказались под запретом.

Второй странный закон, о котором написал блогер, — наказание за потворство лени. «Сначала мы решили, что это шутка, но потом выяснилось, что закон реально существует! Например, если ты скажешь кому-то: "Да ты ленивец, иди поспи еще часок, а я сделаю все за тебя", — то теоретически можешь получить штраф. Лас-Вегас — это, конечно, город грехов, но, оказывается, за такие вот мелочи тут могут наказать», — удивился он.

Еще один неожиданный запрет в Неваде — показывать фокусы после 18:00. «Как это вообще связано с современной жизнью? Мы начали интересоваться, и оказалось, что это наследие прошлого, когда вечерние развлечения считались чем-то недостойным и даже опасным», — пояснил россиянин.

Кроме того, в городе Юрика этого американского штата людям, у которых нет переднего зуба, нельзя улыбаться, потому что когда-то это считалось проявлением неуважения к окружающим. Другие неожиданные запреты в Неваде — взрывать атомную бомбу, размахивать сигарой в присутствии женщины, разыгрывать людей, создавая поддельные молнии и грозы, играть в домино на улице, полоскать зубы в публичных фонтанах и развешивать рекламу с изображениями голых девушек.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл правду о поверхностных американцах. По его словам, жители США просто очень открытые: у них принято начинать разговор с незнакомцами, задавать вопросы и улыбаться даже тем, кого видишь впервые.

