Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Витязь
Сегодня
14:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
16:00 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Маттео Арнальди
1:0
2-й сет
live
Даниил Медведев
Шанхай
09:08, 6 октября 2024Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в бикини

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Легкоатлетка позировала в голубом бикини. Шмидт написала, что приехала на отдых и не может дождаться того, чтобы провести там время. Пост собрал более 240 тысяч лайков.

Ранее немецкая бегунья отобралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия-2024». Кого признали самой красивой девушкой страны?

      Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в бикини

      В Госдуме раскрыли сроки появления в России альтернативы ипотеке

      Российский врач и телеведущий раскрыл простой продукт для защиты от рака

      В Госдуме объяснили успешность прогнозов Жириновского

      Итальянские фирмы уличили в поставке некачественных деталей для Boeing

      Попытки терактов в трех российских регионах пресекли

      Российский боец заявил о найденных детях среди оставшихся в Угледаре граждан

      В Германии спрогнозировали переход всей территории ДНР под контроль России

      В российском регионе силы ПВО сбили беспилотник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше