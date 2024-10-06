Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:37, 6 октября 2024Бывший СССР

В МИД оценили вероятность выборов на Украине

Посол МИД Мирошник: выборы на Украине пройдут не раньше весны и будут имитацией

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Выборы на Украине пройдут не раньше весны 2025 года и будут исключительно имитацией. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Мирошник оценил вероятность проведения выборов на Украине действующими властями страны. По мнению дипломата, президент Украины Владимир Зеленский может инициировать проведение голосования, только если будет уверен в своей победе.

«В общем, Зеленскому нужна имитация выборов, где результат был бы изначально запрограммирован. Однако раньше весны, даже этот манипулятивный процесс вряд ли будет запущен», — подчеркнул посол. По словам Мирошника, для проведения выборов властям Украины нужно устранить конкурентов Зеленского, чего тот добился отправкой бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобританию.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Оксана Савчук заявила о начале подготовки избирательных участков в стране. По словам Савчук, сейчас избирательные участки сформированы по последним муниципальным выборам 2020 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Умер игравший депутата Наливкина актер. До последнего своего дня он доказывал, что не сделал ничего плохого

      Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за дождя

      Президент Узбекистана посетит Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ

      В МИД оценили вероятность выборов на Украине

      «Локомотив» стал лидером РПЛ

      На Украине заявили о потере Цукурино в ДНР

      Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника

      Бойцы «Ахмата» сбили беспилотник ВСУ «Баба-Яга» под Суджей

      Возбуждено дело против причастных к убийствам в Курской области бойцов ВСУ

      Девушка Дурова потеряла ребенка после задержания во Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше