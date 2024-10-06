Посол МИД Мирошник: выборы на Украине пройдут не раньше весны и будут имитацией

Выборы на Украине пройдут не раньше весны 2025 года и будут исключительно имитацией. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Мирошник оценил вероятность проведения выборов на Украине действующими властями страны. По мнению дипломата, президент Украины Владимир Зеленский может инициировать проведение голосования, только если будет уверен в своей победе.

«В общем, Зеленскому нужна имитация выборов, где результат был бы изначально запрограммирован. Однако раньше весны, даже этот манипулятивный процесс вряд ли будет запущен», — подчеркнул посол. По словам Мирошника, для проведения выборов властям Украины нужно устранить конкурентов Зеленского, чего тот добился отправкой бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобританию.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Оксана Савчук заявила о начале подготовки избирательных участков в стране. По словам Савчук, сейчас избирательные участки сформированы по последним муниципальным выборам 2020 года.