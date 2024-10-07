Известный актер в мини-шортах прогулялся по магазинам

Известный актер Пол Мескал в мини-шортах прогулялся по магазинам в Нью-Йорке

Известный ирландский актер Пол Мескал в откровенном наряде прогулялся по магазинам в Нью-Йорке, США. Кадры публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 28-летнего артиста в укороченной серой футболке, надетой поверх белого лонгслива, и черных мини-шортах бренда Adidas. Также звезда фильма «Солнце мое» примерил кроссовки и высокие носки и дополнил образ солнцезащитными очками с темно-коричневыми линзами.

При этом во время шопинга актер слушал аудиозаписи с телефона, используя проводные наушники.

В июне сообщалось, что короткие шорты неожиданно стали трендом у мужчин в 2024 году.