Контроль Германии на границах стал угрозой Шенгенской системе

FT: контроль Германии на сухопутных границах угрожает Шенгенской системе

Решение Германии об установлении контроля на всех сухопутных границах страны стало угрозой для Шенгенской системы беспрепятственного перемещения между европейскими странами. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что действия немецкого правительства для снижения притока мигрантов в рамках борьбы с терроризмом могут «вызвать эффект домино». Так новый премьер-министр Франции Мишель Барнье уже заявил, что Париж последует примеру Берлина и может расширить свой пограничный контроль.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны. Полный пограничный контроль введен 16 сентября. Немецкое правительство разработало «модель эффективного отказа, соответствующую европейскому законодательству».

В августе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены. Такое заявление он сделал на фоне нападения в Золингене, где в ходе городского праздника неизвестный человек арабской внешности совершил нападение с ножом на людей. Политик подчеркнул, что не все приезжающие в ФРГ люди могут оставаться в стране.