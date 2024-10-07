Лавров раскрыл ожидания от президентских выборов в США

Глава МИД Лавров: России все равно, какие будут итоги выборов в США

России все равно, какие будут итоги президентских выборов в США, так как в Вашингтоне существует двухпартийный консенсус касательно сдерживания России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek, опубликованному на сайте ведомства.

«России, по большому счету, все равно, чем закончатся эти выборы, ведь в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной. Если в американской политике что-то поменяется и появятся предложения, Москва будет готова их изучить на соответствие политики России», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что Россия «в любом случае будет настойчиво отстаивать» свои интересы, особенно если они касаются вопросов национальной безопасности.

6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внутренние дела США не могут быть и не являются главной заботой российского лидера Владимира Путина. Таким образом он прокомментировал слова президента о поддержке вице-президента США Камалы Харрис на выборах.