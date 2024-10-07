На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в пяти областях

На Украине заявили о повреждениях энергообъектов в пяти регионах

На Украине заявили о повреждениях энергообъектов в пяти регионах. Об этом пишет Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 6 октября, «из-за обстрелов и боевых действий» фиксировались случаи обесточивания инфраструктуры в Днепропетровской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областях.

Ранее о повреждении энергообъектов сообщали в других областях Украины — в Полтавской, Сумской и Харьковской, — а также в подконтрольной Киеву части ДНР. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что на территории республики уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидростанции.