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14:44, 7 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в пяти областях

На Украине заявили о повреждениях энергообъектов в пяти регионах
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anna Voitenko / Reuters

На Украине заявили о повреждениях энергообъектов в пяти регионах. Об этом пишет Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 6 октября, «из-за обстрелов и боевых действий» фиксировались случаи обесточивания инфраструктуры в Днепропетровской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областях.

Ранее о повреждении энергообъектов сообщали в других областях Украины — в Полтавской, Сумской и Харьковской, — а также в подконтрольной Киеву части ДНР. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что на территории республики уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидростанции.

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      Алевтина Запольская
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