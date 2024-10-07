На Украине ужесточили заочный приговор главе ЛНР

Павлоградский суд Днепропетровской области Украины ужесточил заочный приговор главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику. Об этом заявила украинская прокуратура Луганской области.
Как сообщается, Луганская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Павлоградского районного суда Днепропетровской области и увеличить срок наказания. Ведомство призвало пересмотреть заочный приговор Пасечнику в 12 лет лишения свободы по обвинению в посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Суд приговорил Пасечника к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права в течение 15 лет занимать должности в органах власти Украины. «В настоящее время приговор суда вступил в законную силу», — подчеркивается в сообщении.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила о заочных обвинениях главному конструктору российской компании Zala Aero Group Александру Захарову, занимающемуся разработкой БПЛА «Ланцет».