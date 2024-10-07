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12:17, 7 октября 2024Экономика

Уход главы Мосбиржи со своего поста назвали необъяснимым

Forbes: необъяснимый уход главы Мосбиржи Денисова стал неожиданностью для всех

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Увольнение председателя правления Московской биржи Юрия Денисова, решение о котором 30 сентября принял наблюдательный совет компании, сложно объяснить, а кроме того, оно стало полной неожиданностью для сотрудников, топ-менеджеров и близких самого руководителя площадки. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Forbes.

В частности, они утверждают, что еще 27 сентября на заседании наблюдательного совета (исполняет роль совета директоров) кадровые вопросы не обсуждались, никакие резкие перемены запланированы не были. Однако в тот же день был опубликован новый анонс, уже на 30 сентября, и там повестка касалась персоналий в составе правления.

По словам собеседника издания, что-то случилось за выходные. Еще в пятницу претензий к Денисову не было, а в понедельник он покинул офис немедленно.

Источник в российском брокере утверждает, что на рынке не предполагали такого кадрового решения и не понимают, как именно оно было принято. Дело в том, что Денисов ушел с внушительным «золотым парашютом» и в целом остался доволен. Собеседник, близкий к бывшему главе Мосбиржи, утверждает, что сотрудники площадки позднее получили письмо от председателя наблюдательного совета Сергея Швецова, где тот выражал благодарность в адрес Денисова.

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В качестве версий причин ухода, фигурирующих в профессиональном сообществе, называются невыполнение KPI, стоявших перед Мосбиржей. Однако какие это показатели и почему они стали критичными столь резко, сказать никто не берется.

Близкий к Денисову источник предположил, что решение было принято моментально. Иначе ему начали бы искать замену и дали возможность передать дела. Поэтому он предположил, что в решение вмешалась некая «третья сила», отказать которой нельзя.

Руководить Мосбиржей временно, до марта 2025 года, назначен Виктор Жидков, теперь уже бывший руководитель Национального расчетного депозитария (НРД). Рынок оценивает его фигуру положительно, хотя и опасается возможной нехватки опыта. Почему был выбрал именно Жидков, никто из собеседников издания сказать не смог.

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      Платон Щукин
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