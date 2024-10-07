Обеспеченность Крыма топливом оценили

Замминистра энергетики Воронкин: Крым полностью обеспечен бензином и дизтопливом

Крым полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Запасы топлива в республике оценил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин, его цитирует РИА Новости.

Представитель властей подчеркнул, что несмотря на пожар на феодосийской нефтебазе дефицита топлива в республике не ожидается.

«На сегодня ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает для населения Республики Крым и для частных структур, которые занимаются извозом и доставкой продуктов», — заявил Воронкин.