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16:37, 7 октября 2024Россия

В Госдуме высказались об идее штрафов за оскорбление учителей

Депутат Вассерман назвал идею штрафовать за оскорбление учителей назревшей

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Идея штрафовать за оскорбление учителей является назревшей и перезревшей, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. О соответствующей инициативе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что депутаты внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы от 5 до 700 тысяч рублей за публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей, а также за оскорбление в Интернете.

Конкретные суммы еще будут обсуждаться, полагает депутат. Он напомнил, что публичное оскорбление кого бы то ни было является нарушением общественного порядка.

«Что касается конкретно учителей, то, к сожалению, проведение в жизнь многих идей тоталитарной секты "Либералы" приводит к опасным для общества последствиям, в частности в рамках этих идей образование и здравоохранение были объявлены сферой услуг. Это концептуально неверно, потому что услуга — это когда вы делаете для заказчика то, что он считает нужным, но понятно, что ни больные, ни ученики или их родные и близкие не могут в полной мере знать, что им на самом деле нужно. Для того, чтобы это знать, нужны специальные знания и опыт. В рамках проведения этой ложной идеи в жизнь права учителей, да и врачей, ограничены настолько, что они, по сути, оказались вовсе бесправными», — поделился парламентарий.

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В частности, у учителей отняли большую часть средств поддержания дисциплины, которая обеспечивает, что каждый ученик будет внимательно слушать то, что ему преподают и не будет отвлекать других учеников, добавил собеседник «Ленты.ру».

Все это, к сожалению, было фактически запрещено, и в результате качество образования у нас ощутимо ухудшилось

Анатолий Вассермандепутат Госдумы

Ранее президент Владимир Путин в поздравлении педагогов с Днем учителя, который отмечался в России 5 октября, указал на необходимость создания в стране условий для профессионального роста педагогов и максимально широкого применения передовых практик и методик.

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