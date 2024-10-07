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20:24, 7 октября 2024Наука и техника

ПК-геймеры разозлились из-за PlayStation

Sony запретила скачивать PlayStation-игры на ПК без аккаунта PSN

Кадр: игра Horizon Zero Dawn

Корпорация Sony ввела ограничение на скачивание разработанных для PLayStation игр на ПК. На это обратило внимание издание PC Gamer.

Журналисты медиа заметили, что для скачивания и запуска Horizon Zero Dawn Remastered необходимо наличие аккаунта PSN. PSN — сервис загрузки цифрового контента, необходимый для работы с консолями PlayStation. Авторы отметили, что профиль в сервисе Sony должны иметь даже ПК-геймеры.

При этом скачать игру, портированную с PlayStation на персональные компьютеры, из других источников невозможно. Ранее Sony удалила Horizon Zero Dawn Remastered из Steam и Epic Games Store. По словам специалистов, эта новость разозлила пользователей персональных компьютеров, который Sony фактически запретила скачивать свои игры.

По словам редактора PC Gamer Энди Чоука, он не собирается заводить профиль в PSN: «У меня нет консоли PlayStation, и у меня, конечно же, нет учетной записи PlayStation Network». Также Чоук отметил, что PSN недоступна в большом количестве стран. Теоретически пользователи могут указать любую страну при регистрации в сервисе, однако это противоречит правилам PSN.

Журналисты медиа заявили, что портированная на ПК Helldivers 2 также требует наличие PSN. В том числе поэтому игра получила 221 тысячу отрицательных отзывов в Steam за несколько дней.

В начале октября в Sony рассказали, что для консоли PlayStation 5 Pro будет доступно несколько десятков улучшенных игр. Продажи новой приставки начнутся 7 ноября.

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      Андрей Ставицкий
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