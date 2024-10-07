Раскрыты новые детали раздела имущества Алсу и Абрамова после суда

Super: Алсу и Абрамов не достигли соглашения о разделе имущества в суде

Журналисты раскрыли новые подробности раздела имущества певицы Алсу и ее бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Детали опубликованы на сайте Super.

Известно, что в Москве состоялось очередное судебное заседание по делу о разделе имущества между экс-супругами. После суда корреспондентам удалось поговорить с адвокатом предпринимателя Александром Добровинским, который заявил, что Алсу и Абрамов не достигли соглашения, поэтому заседание перенесли на 15 ноября.

В сентябре сообщалось, что артистка также решила судиться с бывшим мужем за проданный в Лондоне пентхаус.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова. Затем появилась информация о том, что артистка собирается провести раздел недвижимости и другого богатства в Лондоне. Эти сведения Алсу опровергла, обвинив адвоката бывшего мужа в желании «раздуть скандал».