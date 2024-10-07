Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:41, 7 октября 2024Ценности

Раскрыты новые детали раздела имущества Алсу и Абрамова после суда

Super: Алсу и Абрамов не достигли соглашения о разделе имущества в суде

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Журналисты раскрыли новые подробности раздела имущества певицы Алсу и ее бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Детали опубликованы на сайте Super.

Известно, что в Москве состоялось очередное судебное заседание по делу о разделе имущества между экс-супругами. После суда корреспондентам удалось поговорить с адвокатом предпринимателя Александром Добровинским, который заявил, что Алсу и Абрамов не достигли соглашения, поэтому заседание перенесли на 15 ноября.

Материалы по теме:
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд. Как проходил скандальный судебный процесс между супругами?
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд.Как проходил скандальный судебный процесс между супругами?
1 июня 2022
Первый после Маска. Кто управляет делами владельца Tesla и помогает ему очернять врагов?
Первый после Маска.Кто управляет делами владельца Tesla и помогает ему очернять врагов?
19 июля 2022

В сентябре сообщалось, что артистка также решила судиться с бывшим мужем за проданный в Лондоне пентхаус.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова. Затем появилась информация о том, что артистка собирается провести раздел недвижимости и другого богатства в Лондоне. Эти сведения Алсу опровергла, обвинив адвоката бывшего мужа в желании «раздуть скандал».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР назвали приоритетную цель ВСУ для ударов ракетами Storm Shadow

      На Украине поймали поджигателей автомобилей военных

      Раскрыты новые детали раздела имущества Алсу и Абрамова после суда

      Капитан-лесбиянка утопила дорогостоящий военный корабль

      Родители финских школьников пожаловались на журналистов в полицию

      Карл III собрался прервать лечение от рака

      Стало известно об активизации разведспутников США над Россией

      В СВР обвинили США и Британию в подрыве «Северных потоков»

      СВР обвинила Ми-6 в подготовке украинских диверсантов для подрыва энергосистемы России

      Немецкая компания получила разрешение на полеты с ракетным двигателем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше