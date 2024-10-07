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19:54, 7 октября 2024Экономика

Стоимость золота в резервах России установила рекорд

Стоимость золота в резервах России достигла рекордны $199,8 млрд

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Международные резервы РФ на 1 октября 2024 года составили 633,737 миллиарда долларов, увеличившись за месяц примерно на 20 миллиардов. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает ТАСС.

При этом стоимость монетарного золота в резервах увеличилась за указанный период на 5,8 процентов и составила рекордные 199,8 миллиарда, отмечает РИА Новости.

Стоимость российских запасов золота растет на фоне рекордных отметок, которые брали в сентябре мировые цены на драгметалл на фоне политической нестабильности в США и обострения на Ближнем Востоке. Так, в американском банке Goldman Sachs еще в начале августа прогнозировали подорожание до 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию в 2025-м, но на прошлой неделе заявили, что ожидают роста котировок до 2,9 тысячи долларов к началу следующего года.

Стоимость международных, или золотовалютных резервов, представляющих собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора, последовательно растет в РФ с конца июня, следует из публикуемой ЦБ еженедельной динамики показателя. Так, на 28 июня она составляла 590,5 миллиарда долларов, на 26 июля — 606,7 миллиарда, а к 23 августа достигла 614,5 миллиарда долларов — максимума начиная с 25 февраля 2022 года, когда объем резервов равнялся 629,4 миллиарда долларов. Теперь превышен и этот уровень.

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      Дмитрий Воронин
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