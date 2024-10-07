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13:42, 7 октября 2024Спорт

В Финляндии рассказали об эмоциональном состоянии оскорбленных российских футболистов

Спортивный директор финского «Яро» заявил, что оскорбленные россияне в порядке

Кадр:  FF Jaro / YouTube

Спортивный директор финского футбольного клуба «Яро» Тобиас Странд рассказал об эмоциональном состоянии российских игроков команды Сергея Лазарева и Сергея Еременко, которые подверглись расистским оскорблениям во время матча чемпионата страны. Его слова приводит Odds.ru.

Он отметил, что игроки в порядке. «Злятся на кричащих людей, но все в порядке. Это второй раз в этом году, да. Все ограничилось выкриками, угрозы их жизни и здоровью не было», — заявил Странд.

Он добавил, что инцидент расследует Футбольная ассоциация Финляндии. «Посольство России в Финляндии с нами не контактировало», — отметил Странд.

Инцидент произошел 3 октября во время матча чемпионата Финляндии среди клубов первой лиги, в котором «Яро» встречалось с ТПС. В ходе встречи болельщики оскорбляли россиян на национальной почве. Встречу остановили, а семерых фанатов вывели со стадиона.

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      Алексей Гусев
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