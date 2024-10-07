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13:51, 7 октября 2024Бывший СССР

В МИД России призвали к сохранению мира в Закавказье

Захарова: необходимо сохранить мир в Закавказье

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Необходимо приложить все усилия для сохранения мира в Закавказье. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская сторона будет рада тем, кто хочет прийти сюда с миром, помочь, посодействовать. Но у кого за пазухой нож — уходите прочь. Мы столько сил вместе, совместно посвятили, для того чтобы отстоять мир в регионе», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что Закавказье является многострадальным регионом, который прошел через множество конфликтов. Представитель МИД России призвала не позволить странам Запада использовать свою политику «управляемого хаоса» для создания новых конфликтов.

Ранее председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ Александр Бортников заявил, что Запад принуждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для увеличения зависимости от НАТО.

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      Сергей Болиев
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