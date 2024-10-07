В Москве началось заседание совета глав МИД СНГ под председательством Лаврова

В Москве под председательством главы МИД России Сергея Лаврова началось заседание совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает РИА Новости.

В работе встречи примут участие министры иностранных дел Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Согласно программе мероприятия, в 13:00 начнется пленарное заседание представителей стран СНГ, а затем пройдет совместная пресс-конференция главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова и генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.

Ранее Лавров сообщил, что Украина и США обучают террористов для действий против Вооруженных сил России в Сирии. По его словам, Киев передал мусульманским радикалам некоторые технологии производства беспилотников.