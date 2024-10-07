Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 7 октября 2024Бывший СССР

В Москве началось заседание совета глав МИД СНГ

В Москве началось заседание совета глав МИД СНГ под председательством Лаврова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве под председательством главы МИД России Сергея Лаврова началось заседание совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает РИА Новости.

В работе встречи примут участие министры иностранных дел Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Согласно программе мероприятия, в 13:00 начнется пленарное заседание представителей стран СНГ, а затем пройдет совместная пресс-конференция главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова и генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.

Ранее Лавров сообщил, что Украина и США обучают террористов для действий против Вооруженных сил России в Сирии. По его словам, Киев передал мусульманским радикалам некоторые технологии производства беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров раскрыл подходящий для России формат переговоров по Украине

      Двое детей заметили в продуктовом магазине редчайшее животное и спасли его

      Стало известно о нападениях банды неонацистов в российском городе

      Летевший на Бали самолет сменил курс из-за неработающих туалетов

      Называющая себя матерью детей Дурова женщина оценила возможность дать интервью Собчак

      Лавров раскрыл реакцию России на разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием

      VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

      Врач дал рекомендации по выбору идеальных линз для очков

      Россиянин показал правильный отбор футбольного мяча и сломал ногу школьнику

      Популярная актриса пришла на вечеринку в прозрачном платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше