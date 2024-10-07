Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги

В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышен взрыв», — говорится в публикации. Кроме того, он призвал жителей Одессы находиться в укрытиях. Труханов также проинформировал о работе сигналов воздушной тревоги в области в 19:45.

7 октября сообщалось, что в Соломенском районе Киева начался пожар после сильного взрыва. Мэр города Виталий Кличко рассказал, что на место были направлены медицинские сотрудники и представители других экстренных служб. Помимо этого, в подконтрольном украинским властям городе Запорожье были повреждены инфраструктурные объекты.