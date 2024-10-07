Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:56, 7 октября 2024Бывший СССР

В Одессе прогремел взрыв

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышен взрыв», — говорится в публикации. Кроме того, он призвал жителей Одессы находиться в укрытиях. Труханов также проинформировал о работе сигналов воздушной тревоги в области в 19:45.

7 октября сообщалось, что в Соломенском районе Киева начался пожар после сильного взрыва. Мэр города Виталий Кличко рассказал, что на место были направлены медицинские сотрудники и представители других экстренных служб. Помимо этого, в подконтрольном украинским властям городе Запорожье были повреждены инфраструктурные объекты.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это средневековые подходы». Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

      В МИД России призвали США «не играть с огнем»

      Соседи подожгли женщину за колдовство

      В Турции гиды-мошенники водили туристов по выдуманным достопримечательностям

      Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем

      В Одессе прогремел взрыв

      Стоимость золота в резервах России установила рекорд

      Трех человек без признаков жизни нашли в жилом доме в российском регионе

      Политолог заявил о 50 воюющих против России странах

      Трех уроженцев Дагестана задержали за организацию экстремистской ячейки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше