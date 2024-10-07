В России ответили на слова командира НАТО о сигнале для страны

Депутат Чепа назвал угрожающими действия НАТО в Литве

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на планы Литвы «продемонстрировать свои способности» России в рамках усиленного присутствия НАТО в стране. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал угрожающими действия альянса в регионе.

Ранее командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс рассказал, что присутствие НАТО в Литве является сигналом для России. По его словам, целью «усиленного присутствия» НАТО в Литве является обеспечение безопасности населения и якобы сдерживание сил России.

«Когда стратегическим противником НАТО является Россия, и любое присутствие вооруженных (...) вокруг России, естественно, создает угрозу, потому что планы НАТО нацелены на уничтожение России. (...) Это угроза, шантаж в отношении нашей страны, и мы должны принимать меры относительно размещения НАТО. Присутствие [НАТО вблизи границ России] и вступление Украины в НАТО — это угрозы безопасности нашей страны», — отметил Чепа.

До этого глава ФСБ России Александр Бортников рассказал о подготовке в странах Прибалтики и в Польше иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях. «Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведется в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы», — заявил глава силового ведомства.

5 октября Die Welt сообщила, что руководство Североатлантического альянса запланировало создать дополнительно 49 боеспособных бригад численностью по пять тысяч военных каждая. Если это случится, то общая численность НАТО дойдет до 131 бригады, хотя прежде предполагалось, что альянсу хватит 82 бригады.