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11:41, 7 октября 2024Интернет и СМИ

В России прокомментировали хакерскую атаку на ВГТРК

Депутат Матвейчев заявил, что Украина стоит за хакерской атакой на ВГТРК

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

За хакерской атакой на ВГТРК стоит Украина, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал масштабные сбои в работе сервисов медиахолдинга.

«На Украине существуют с 2014 года соответствующие подразделения, их американцы создали, натренировали. Организации в ежедневном режиме занимаются тем, что атакуют различные российские серверы, добывают личные данные. В том числе эти личные данные используются для мошеннических действий, звонков от "банка". Точно так же они нападают и на сайты госучреждений, телекомпанию вполне могли», — считает депутат.

Это организованные и оплаченные группы хакеров, больше это никому не надо. Я с трудом представляю, что какие-нибудь хуситы, китайцы или даже американцы, хоть они и недружественное нам государство, зачем-то лезли в наш ВГТРК

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

По мнению парламентария, атака 7 октября может быть приурочена к дню рождения президента России Владимира Путина.

«Украинцы, которые с утра до вечера бредят [телеведущим Дмитрием] Киселевым и [телеведущим Владимиром] Соловьевым, злятся, распаляются. Как-то нагадить, уничтожить серверы они вполне могут. Тем более они прекрасно знают, что день рождения у Владимира Владимировича [Путина], что там документальные фильмы показываются, передачи про него. Чтобы не было заходов, чтобы люди не смотрели передачи и фильмы, чтобы было мало просмотров — все для этого делается», — добавил он.

Утром 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК столкнулись с проблемами в вещании. Эфиры телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», а также входящих в холдинг радиостанций оказались недоступны на их сайтах. При этом телетрансляции работали в штатном режиме.

Позже в пресс-службе ВГТРК прокомментировали случившееся. «В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был», — передает ТАСС. Сейчас технические специалисты устраняют неполадки.

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