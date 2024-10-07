В России прокомментировали хакерскую атаку на ВГТРК

Депутат Матвейчев заявил, что Украина стоит за хакерской атакой на ВГТРК

За хакерской атакой на ВГТРК стоит Украина, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал масштабные сбои в работе сервисов медиахолдинга.

«На Украине существуют с 2014 года соответствующие подразделения, их американцы создали, натренировали. Организации в ежедневном режиме занимаются тем, что атакуют различные российские серверы, добывают личные данные. В том числе эти личные данные используются для мошеннических действий, звонков от "банка". Точно так же они нападают и на сайты госучреждений, телекомпанию вполне могли», — считает депутат.

Это организованные и оплаченные группы хакеров, больше это никому не надо. Я с трудом представляю, что какие-нибудь хуситы, китайцы или даже американцы, хоть они и недружественное нам государство, зачем-то лезли в наш ВГТРК Олег Матвейчев депутат Госдумы

По мнению парламентария, атака 7 октября может быть приурочена к дню рождения президента России Владимира Путина.

«Украинцы, которые с утра до вечера бредят [телеведущим Дмитрием] Киселевым и [телеведущим Владимиром] Соловьевым, злятся, распаляются. Как-то нагадить, уничтожить серверы они вполне могут. Тем более они прекрасно знают, что день рождения у Владимира Владимировича [Путина], что там документальные фильмы показываются, передачи про него. Чтобы не было заходов, чтобы люди не смотрели передачи и фильмы, чтобы было мало просмотров — все для этого делается», — добавил он.

Утром 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК столкнулись с проблемами в вещании. Эфиры телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», а также входящих в холдинг радиостанций оказались недоступны на их сайтах. При этом телетрансляции работали в штатном режиме.

Позже в пресс-службе ВГТРК прокомментировали случившееся. «В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был», — передает ТАСС. Сейчас технические специалисты устраняют неполадки.