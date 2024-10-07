Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:13, 7 октября 2024Силовые структуры

Закон о возможности продлить срок службы главы СКР после 70 лет поддержал комитет Совфеда

Комитет Совфеда поддержал закон о продлении срока службы главы СКР после 70 лет

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал закон о возможности продлить срок пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ (СКР), достигшего 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет Совфеда рекомендовал закон к одобрению на заседании 9 октября.

С инициативой выступил президент России Владимир Путин, он внес законопроект на рассмотрение в Госдуму 23 сентября. Согласно законопроекту, срок службы главы СКР может быть продлен главой государства.

26 сентября Госдума приняла законопроект сразу в трех чтениях.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР назвали приоритетную цель ВСУ для ударов ракетами Storm Shadow

      Родители финских школьников пожаловались на журналистов в полицию

      Карл III собрался прервать лечение от рака

      Стало известно об активизации разведспутников США над Россией

      В СВР обвинили США и Британию в подрыве «Северных потоков»

      СВР обвинила Ми-6 в подготовке украинских диверсантов для подрыва энергосистемы России

      Немецкая компания получила разрешение на полеты с ракетным двигателем

      Россиянин поймал редкую рыбу

      Врач назвала способы избавления от отеков

      Власти прокомментировали возможность введения ограничений на экспорт красной икры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше