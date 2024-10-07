Закон о возможности продлить срок службы главы СКР после 70 лет поддержал комитет Совфеда

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал закон о возможности продлить срок пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ (СКР), достигшего 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Комитет Совфеда рекомендовал закон к одобрению на заседании 9 октября.
С инициативой выступил президент России Владимир Путин, он внес законопроект на рассмотрение в Госдуму 23 сентября. Согласно законопроекту, срок службы главы СКР может быть продлен главой государства.
26 сентября Госдума приняла законопроект сразу в трех чтениях.