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08:01, 7 октября 2024Из жизни

Женщина истекла кровью после секса

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В Индии арестовали мужчину, который не помог девушке, истекавшей кровью после секса. Об этом пишет India Today.

Инцидент произошел в городе Навсати, штат Гуджарат. У 23-летней женщины, занимавшейся сексом с 26-летним бойфрендом, неожиданно началось кровотечение. Несмотря на это, мужчина продолжил половой акт и остановился лишь после того, как кровь пошла сильнее. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, он полтора часа искал в интернете, что делать в таких случаях, и пытался остановить кровь полотенцем.

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В конце концов женщина потеряла сознание. Тогда мужчина позвонил другу и спросил совета у него. Вместе они перенесли женщину в машину и отвезли в больницу. К тому времени у нее уже не было пульса, и медики не могли ее спасти.

По мнению врачей, женщина осталась бы в живых, если бы мужчина сразу обратился за медицинской помощью. Причиной смерти стали травмы половых органов, разрывы влагалища и большая кровопотеря. Мужчине грозит тюрьма.

Ранее сообщалось, что жителя Южной Кореи арестовали через 16 лет после того, как он расправился с партнершей. Мужчина залил ее тело бетоном и спрятал его на балконе.

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      Антонина Черташ
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