В Android-смартфонах появилась защита от кражи

В Android добавили продвинутую защиту от кражи на основе ИИ

Инженеры корпорации Google добавили в смартфоны на базе Android продвинутую защиту от кражи. Об этом в посте на Reddit рассказал специалист по Android Мишаал Рахман.

По словам эксперта, новые функции защиты начали появляться на ряде смартфонов, работающих на Android. Их развертывание происходит в тестовом режиме. Рахман рассказал, как именно работают те или иные опции.

Функция Theft Detection Lock основана на модели искусственного интеллекта (ИИ), которая полагается на датчики устройства и анализирует его положение в пространстве. В случае, если ИИ заподозрит факт кражи, телефон автоматически заблокируется. По словам специалиста, добавленная функция будет эффективна, если злоумышленник резко вырвет смартфон из рук его владельца или похитит его и попытается скрыться на транспорте.

Опция Offline Device Lock также анализирует работу девайса и блокирует телефон в случае, если он слишком долго находился в автономном режиме. Remote Lock дает пользователям возможность заблокировать свое устройство удаленно через сервис Find My Device, используя только пароль учетной записи Google.

Рахман объяснил, что все три функции были доступны в рамках бета-тестирования, первыми доступ к ним получили пользователи из Бразилии. Также он рассказал, что в Google пообещали добавить новые возможности в смартфоны по всему миру.

Ранее аналитики Counterpoint Research рассказали, что среднее разрешение в камерах смартфонов в 2024 году достигло рекордного показателя — 54 мегапикселя. Для сравнения, в 2020 году этот показатель равнялся 27 мегапикселям.