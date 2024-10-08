Группа «Би-2» потеряла свой товарный знак в России

Группа «Би-2» лишилась своего товарного знака в России

Группа «Би-2», члены которой покинули Россию и выступили против СВО, потеряла свой товарный знак на территории РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, торговый знак принадлежал ООО «Би-2», которым владели лидеры коллектива Лева и Шура (признаны Минюстом иностранными агентами). Однако, покидая страну, музыканты переоформили бренд на Марию Крутову. Женщина же написала заявление на отказ от юридической защиты товарного знака после того, как артистов задержали в Таиланде.

Информация об этом также содержится в документах на сайте Роспатента, занимающегося защитой интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что вокалист группы «Би-2» сообщил о банкротстве коллектива.