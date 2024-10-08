Более 200 экзотических птиц спасли из ужасных условий в доме ветеринара

В США более 200 экзотических птиц и животных изъяли у ветеринара

На острове Лонг-Айленд, США, из дома 70-летней женщины-ветеринара спасли более 200 экзотических птиц и животных, живших в ужасных условиях. Об этом сообщает NBC News.

Сотрудник Общества по предотвращению жестокого обращения с животными округа Нассау (SPCA) поднял тревогу, после того как заметил во дворе дома ветеринара останки котов. Внутри оказалось множество клеток и мусора. Отмечается, что запах в комнатах стоял настолько отвратительный, что специалисты могли находиться там очень короткое время.

Представитель SPCA подчеркнул, что условия содержания животных в доме пожилой женщины были худшими среди тех, что он видел за 40 лет своей карьеры. Он объяснил, что за таким количеством питомцев невозможно ухаживать в одиночку, тем более в пожилом возрасте. SPCA изъяли у женщины попугаев, котов и черепах. Они предполагают, что спасение остальных животных займет несколько часов.

Ветеринара доставили в больницу для обследования. Ожидается, что ей предъявят обвинения в жестоком обращении с животными.

Ранее сообщалось, что в Южном Китае 77-летняя женщина расправилась с напавшим на нее кабаном с помощью серпа. Отмечается, что зверь терроризировал жителей ее деревни на протяжении четырех дней.

