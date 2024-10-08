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18:42, 8 октября 2024Наука и техника

ChatGPT расскажет водителям об электромобилях

Uber будет использовать ChatGPT для обучения по обслуживанию электромобилей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Американский сервис по вызову такси Uber будет использовать чат-бот ChatGPT для популяризации электромобилей. Об этом сообщает издание QZ.

Соответствующее заявление руководители компании сделали на конференции по устойчивому развитию Go Get Zero в Лондоне во вторник, 8 октября. В Uber пообещали, что в бортовых компьютерах автомобилей их водителей появится приложение EV Mentor. С помощью ChatGPT система будет рассказывать водителям о преимуществах владения электромобилем и давать советы, посвященные их обслуживанию.

Сервис также будет консультировать владельцев машин и предлагать им обучающие материалы по использованию электрокара. Программа EV Mentor находится в стадии бета-тестирования. В компании намерены запустить сервис в течение нескольких месяцев.

Также представители Uber рассказали о запуске услуги EV Preference, которая позволит клиентам заказывать только электромобили. «Нам нужны более доступные электромобили, нам нужны более жесткие требования к электромобилям, нам нужны стимулы для тех, кто больше всего ездит», — заявил на конференции генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.

В Uber сообщили, что в настоящее время к сервису уже подключено более 182 тысяч электромобилей. В компании намерены выйти на нулевой уровень выбросов во всем мире к 2040 году.

В начале октября стало известно, что корпорация Samsung анонсировала появление телевизоров со встроенным искусственным интеллектом (ИИ). С помощью виртуального помощника пользователи смогут переключать каналы или находить фильмы и сериалы, формулируя запрос «своим языком» и без использования специальных ключевых фраз.

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      Андрей Ставицкий
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