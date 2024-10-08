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15:20, 8 октября 2024Забота о себе

Гастроэнтеролог назвала четыре главные ошибки в питании

Врач Помойнецкая назвала ошибкой в питании перекос в сторону простых углеводов

Фото: Rasmus Gundorff Sæderup / Unsplash

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что многие россияне допускают четыре распространенные ошибки в питании. Врач перечислила их в Telegram.

Одной из главных ошибок доктор назвала перекос в сторону простых углеводов. По ее словам, избыток выпечки, макарон, белого риса и других продуктов, которые содержат много простых углеводов, не дает ощущения сытости, а также провоцирует тягу к перекусам и сладкому.

Врач также предупредила, что не стоит есть продукты, на которые у человека есть скрытая пищевая аллергия или непереносимость. Она объяснила, что они вызывают воспаление, что со временем может стать причиной развития различных хронических заболеваний, в том числе акне и гастрита. Помойнецкая добавила, что пищевая аллергия может быть приобретенной.

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Другая ошибка — употребление богатой трансжирами пищи, отметила доктор. Гастроэнтеролог рассказала, что трансжиры не усваиваются организмом и откладываются в соединительной ткани, подкожном жире и печени, а также формируют бляшки и провоцируют воспаление в ЖКТ. Трансжиры используются во всей пищевой промышленности и могут содержаться даже в домашней еде, если использовать масло или жир для готовки повторно, уточнила врач.

Еще одной распространенной ошибкой она назвала частые перекусы. «Если вы постоянно нуждаетесь в перекусах, значит, ваши основные приемы пищи недостаточно питательны», — заверила доктор.

Ранее Помойнецкая предупредила о неожиданной опасности задержки стула. По ее словам, запоры могут иметь прямую связь с высоким уровнем холестерина в крови.

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      Вера Владзиевская
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