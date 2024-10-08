Губернатор дал поручение по задержанному в Ставрополье военному блогеру

Глава Ставрополья Владимиров поручил организовать встречу с военблогером Гузенко

Властям Ставропольского края нужно организовать встречу задержанного военблогера Егора Гузенко, пишущего под псевдонимом Тринадцатый, и мэра Кировского городского округа региона Николая Новопашина. Такое поручение дал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, его слова приводятся в Telegram-канале чиновника.

По заявлению Владимирова, в показаниях после задержания военный блогер Гузенко заявил, что перед задержанием шел встретиться с Новопашиным, поэтому чиновнику нужно лично узнать у блогера, какие у Тринадцатого были к нему претензии.

«Николай Олегович, в своих показаниях сказал, что шел целенаправленно к вам. Пожалуйста, посодействуйте, чтобы глава встретился с этим человеком и выяснил, чем он ему не угодил. (...) После встречи мне доложите, что у него происходит в голове», — поручил губернатор.

Известно, что военный блогер Гузенко был задержан на концерте в честь дня города в центре Новопавловска Ставропольского края. По словам очевидцев, блогер пришел на праздник в маске, которую полицейские несколько раз попросили снять, «чтобы не тревожить людей». Известно, что при задержании Гузенко оказал сопротивление, в итоге блогера арестовали на два месяца.

В блоге Тринадцатый рассказывал о ситуации в зоне специальной военной операции и утверждал, что сам принимал участие в боевых действиях.