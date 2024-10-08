Лидеры США, Германии, Британии и Франции проведут переговоры по Украине

Bloomberg: Байден, Шольц, Стармер и Макрон проведут переговоры по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц 12 октября примет в Берлине лидеров США, Франции и Великобритании, чтобы провести переговоры по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства ФРГ.

Президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вместе с Шольцем после этого отправятся на американскую авиабазу Рамштайн и проведут переговоры примерно с 20 лидерами других стран. В их число входят президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министры Италии, Польши и Канады, рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

На встрече западные лидеры постараются «подать сигнал» о продолжении военной и финансовой поддержки Киева, а также изучат пути для обеспечения «справедливого и устойчивого мира» на Украине.

Есть вероятность, что Германия, второй после США поставщик военной помощи украинским военным, объявит о дополнительном пакете военной помощи Киеву.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что канцлер Олаф Шольц готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, если для такой беседы настанет «правильный момент».