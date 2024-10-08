Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
4:3
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
0:2
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:6
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
4:0
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сокол
0:1
Завершен
Ротор
Россия — Мелбет Первая лига|13-й тур
06:37, 8 октября 2024Спорт

Организаторы рассказали подробности смерти российской триатлонистки

Организаторы Ironman: триатлонистка РФ Смирнова умерла в машине скорой помощи

Российская спортсменка Елена Смирнова, участвовавшая в соревнованиях по триатлону Ironman в испанской Барселоне, скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу. Подробности трагедии сообщили РИА Новости организаторы турнира.

Они уточнили, что спортсменка подала сигнал о помощи. Команда по безопасности на воде оперативно оказала помощь и доставила 41-летнюю россиянку в медпункт. Бригада на месте оказала первую помощь. «Несмотря на все усилия врачей, спортсменка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу», — рассказали собеседники агентства.

Организаторы турнира выразили соболезнования родным и друзьям Смирновой и отметили, что воздержатся от дальнейших комментариев.

Ранее сообщалось, что Елена Смирнова участвовала в соревнованиях по триатлону, подобных Ironman, около четырех лет и считалась опытным спортсменом.

Ironman считается одним из сложнейших состязаний, учитывая, что между этапами нет отдыха, а заплыв проходит на открытой воде. В этом году в Барселоне в нем участвовали около трех тысяч спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России анонсировали рост средней пенсии по старости. Как увеличатся выплаты работающим пожилым россиянам?

      Дипломат оценила призывы к миру на Украине со стороны Запада

      Организаторы рассказали подробности смерти российской триатлонистки

      Десятки миллионов человек призвали воздержаться от секса из-за опасной болезни

      Умные часы научились предсказывать простуду

      Военный блогер при задержании в Ставрополье оказал сопротивление

      В Госдуме предложили наказывать родителей употребляющих алкоголь детей

      ВС России нанесли удар по порту в Одессе

      Минобороны рассказало о срыве ротации ВСУ в Курской области

      Музыкант из России рассказал о попадании в голосование на номинацию «Грэмми»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше