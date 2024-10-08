Организаторы рассказали подробности смерти российской триатлонистки

Организаторы Ironman: триатлонистка РФ Смирнова умерла в машине скорой помощи

Российская спортсменка Елена Смирнова, участвовавшая в соревнованиях по триатлону Ironman в испанской Барселоне, скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу. Подробности трагедии сообщили РИА Новости организаторы турнира.

Они уточнили, что спортсменка подала сигнал о помощи. Команда по безопасности на воде оперативно оказала помощь и доставила 41-летнюю россиянку в медпункт. Бригада на месте оказала первую помощь. «Несмотря на все усилия врачей, спортсменка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу», — рассказали собеседники агентства.

Организаторы турнира выразили соболезнования родным и друзьям Смирновой и отметили, что воздержатся от дальнейших комментариев.

Ранее сообщалось, что Елена Смирнова участвовала в соревнованиях по триатлону, подобных Ironman, около четырех лет и считалась опытным спортсменом.

Ironman считается одним из сложнейших состязаний, учитывая, что между этапами нет отдыха, а заплыв проходит на открытой воде. В этом году в Барселоне в нем участвовали около трех тысяч спортсменов.