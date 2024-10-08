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16:31, 8 октября 2024Путешествия

Появилось фото с места несчастного случая с россиянами в горах Непала

Федерация альпинизма опубликовала фото с места несчастного случая в горах Непала
архивное фото

архивное фото. Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Появилось фото с места несчастного случая с россиянами, сорвавшимися при восхождении на гору Дхаулагири в Непале. Кадр, предоставленный Федерацией альпинизма Ленинградской области, опубликовало РИА Новости.

По словам представителя организации, фото сделано с вертолета 8 октября. На снимке видно, что слева лежит рюкзак, а справа — бездыханные тела. Он уточнил, что альпинисты были связаны между собой веревкой и летели по склону вместе.

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Ранее стало известно, что пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Предположительно, альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

Единственный выживший признался, что он сошел с маршрута, так как посчитал план восхождения небезопасным. По его словам, другие участники группы отнеслись к его решению с пониманием.

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      Марк Успенский
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