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11:40, 8 октября 2024Мир

Премьер нового члена БРИКС приедет на саммит в Казани

Премьер Эфиопии Абий Ахмед примет участие в саммите БРИКС в Казани
Абий Ахмед

Абий Ахмед. Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об участии в мероприятии главы правительства нового члена организации объявило посольство России в африканской стране, сообщает ТАСС.

«Эфиопская сторона подтвердила участие премьер-министра во встрече лидеров БРИКС», — заявили в российской дипмиссии.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.

Участие в саммите, проведение которого запланировано на 22-24 октября, также примет генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Глава всемирной организации рассчитывает на то, что в ходе саммита будут достигнуты «важные договоренности о международном развитии до 2030 года».

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      Семен Александров
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