Президент Египта примет участие в саммите БРИКС

Президент Египта прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил ТАСС ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ленар Сафин.

«Да, он будет в Казани. Это точно», — сказал ректор, отвечая на вопрос агентства.

Ранее стало известно, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об участии в мероприятии главы правительства нового члена организации объявило посольство России в африканской стране.

Также приглашения для участия в саммите от президента России Владимира Путина получили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.