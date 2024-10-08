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17:09, 8 октября 2024Мир

Президент Египта примет участие в саммите БРИКС

Президент Египта прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС
Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси. Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил ТАСС ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ленар Сафин.

«Да, он будет в Казани. Это точно», — сказал ректор, отвечая на вопрос агентства.

Ранее стало известно, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об участии в мероприятии главы правительства нового члена организации объявило посольство России в африканской стране.

Также приглашения для участия в саммите от президента России Владимира Путина получили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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      Виктория Кондратьева
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