Продававшие билеты в Большой театр мошенники обжаловали приговор

Мошенники, продававшие билеты от имени Большого театра, обжаловали приговор

Защита мошенников, продававших билеты от имени Большого, Малого, Мариинского и других театров по завышенным ценам, подала в суд апелляционные жалобы на приговор. Об этом сообщили в РИА Новости.

Жалобы рассмотрят в Мосгорсуде, дата заседания не назначена.

По данным следствия, Андрей Хартанюк, его мать Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова в феврале 2017 года создали сайты-клоны российских театров и реализовывали через них билеты по завышенным ценам. В афере участвовало более 150 человек.

Суд приговорил Куринова к семи с половиной годам и штрафу 800 тысяч рублей, Гашакова к четырем с половиной годам и штрафу 600 тысяч рублей, Чарыкова и Тагина приговорены к условным срокам. Хартанюки объявлены в розыск и заочно арестованы.

Ранее сообщалось, что мошенницу задержали за продажу россиянке дворняги под видом корги.