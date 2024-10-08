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08:41, 8 октября 2024Силовые структуры

Продававшие билеты в Большой театр мошенники обжаловали приговор

Мошенники, продававшие билеты от имени Большого театра, обжаловали приговор

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Защита мошенников, продававших билеты от имени Большого, Малого, Мариинского и других театров по завышенным ценам, подала в суд апелляционные жалобы на приговор. Об этом сообщили в РИА Новости.

Жалобы рассмотрят в Мосгорсуде, дата заседания не назначена.

По данным следствия, Андрей Хартанюк, его мать Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова в феврале 2017 года создали сайты-клоны российских театров и реализовывали через них билеты по завышенным ценам. В афере участвовало более 150 человек.

Суд приговорил Куринова к семи с половиной годам и штрафу 800 тысяч рублей, Гашакова к четырем с половиной годам и штрафу 600 тысяч рублей, Чарыкова и Тагина приговорены к условным срокам. Хартанюки объявлены в розыск и заочно арестованы.

Ранее сообщалось, что мошенницу задержали за продажу россиянке дворняги под видом корги.

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      Артем Соколов
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