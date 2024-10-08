В Совфеде отреагировали на подготовку Франции к противостоянию с Россией

Сенатор Джабаров заявил, что Россия не планирует нападать на Францию

Россия не собирается нападать на Францию, заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал на сообщения о подготовке страны к противостоянию.

«Французская армия все равно никогда не сможет противостоять России в случае, не дай бог, каких-то прямых военных действий, но самое главное — Россия не собирается нападать ни на Францию, ни на какую другую европейскую армию. Россия защищает свои интересы в тех новых регионах, которые вошли в ее состав. Для этого проводится специальная военная операция», — сказал сенатор.

Ранее стало известно, что французская армия в следующем году начнет готовиться к противостоянию с Россией, включая военную подготовку в рамках НАТО. В частности, речь идет о крупномасштабных учениях Североатлантического альянса «Дакийская весна — 2025», которые пройдут в Румынии.

До этого появилась информация о том, что Франция расширит Центр командования сухопутными войсками в Европейском союзе (ЕС) на фоне якобы российской угрозы. Сейчас он насчитывает порядка 60 военных. Отмечалось, что Генштаб армии принял решение ускорить организацию командования из-за «роста конфликтности в Европе в свете конфликта на Украине».

