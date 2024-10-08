Российские власти спрогнозировали резкое снижение ввоза легковушек

РБК: российские власти спрогнозировали снижение импорта легковушек с 2025 года

Российские власти спрогнозировали снижение импорта легковых автомобилей со следующего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сопроводительные материалы к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Согласно ожиданиям властей РФ, суммарные объемы ввоза легковушек в страну в 2025 году составят 1,085 миллиона единиц. Из них подавляющая часть придется на импорт новых машин категории М1 — 733,5 тысячи. Оставшуюся часть составят автомобили, с даты выпуска которых прошло более трех лет. Что касается перспектив на 2026 год, то импорт легковушек за этот период сократится до 916 тысяч единиц (633,2 тысячи новых транспортных средств). В 2027-м же совокупные объемы ввоза упадут до отметки 776 тысяч штук (547,4 тысячи новых).

Одной из главных причин снижения импорта новых автомобилей в Россию, по мнению властей, станет резкое увеличение утилизационного сбора. В 2025 году его размер составит 602 тысячи рублей с одного транспортного средства, в 2026-м — 716 тысяч, а в 2027-м — 798 тысяч. Как уточняется, всего с утильсбора на легковушки федеральный бюджет получит 653,5 миллиарда рублей в следующем году, 656,4 миллиарда — в 2026-м и 619,5 миллиарда — в 2027-м.

Согласно данным агентства «Автостат», по итогам 2023 года в Россию ввезли в общей сложности 1,09 миллиона легковушек, из которых 707 тысяч оказались новыми транспортными средствами, а 387 тысяч — с пробегом. В этом году аналитики ожидают увеличения суммарных объемов ввоза подобных машин в страну. Так, за первые восемь месяцев импорт одних только новых легковушек вырос в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и составил 578,8 тысячи штук.

Однако на фоне резкого повышения утильсбора (на 70-85 процентов) импорт легковушек в Россию, скорее всего, начнет постепенно снижаться со следующего года, предупреждали ранее эксперты. Аналитики также спрогнозировали скорое подорожание машин в РФ. По мнению управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, стоимость новых автомобилей в стране вырастет примерно на 8-10 процентов в октябре-ноябре.