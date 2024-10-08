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21:20, 8 октября 2024Мир

Российское постпредство высказалось о новом режиме санкций Евросоюза

Постпредство РФ: ЕС новым режимом санкций закрепляет конфронтацию с Россией

Фото: Yves Herman / Reuters

Постпредство России при Евросоюзе (ЕС) высказалось о новом режиме санкций против Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ЕС своими действиями пытается надолго закрепить конфронтационную политику в отношении России, а также не дать никому в Европе «свернуть с антироссийской дорожки». «Брюссель таким образом направил сигнал европейским политикам — путей к отступлению нет, все силы должны быть брошены на бетонирование образа врага в лице России», — сообщили в дипмиссии.

В постпредстве добавили, что Европе пытается переложить на Россию ответственность за проблемы, создаваемые самими чиновниками в Брюсселе, в том числе миграционные.

Ранее совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций. В законодательном органе объяснили это решение «дестабилизирующими действиями» России, которые якобы подрывают «основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность», а также угрожают мировому сообществу.

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      Марина Совина
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