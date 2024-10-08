СКР возбудил дело из-за избиения сиделкой 94-летней пенсионерки

В Дагестане возбудили дело из-за избиения сиделкой 94-летней пенсионерки

В Дагестане следователи возбудили дело против сиделки, жестоко избившей 94-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Сиделке грозит до трех лет колонии за истязание беспомощного лица с особой жестокостью.

Житель Дагестана нанял для матери сиделку. Сначала работница произвела на мужчину приятное впечатление: была услужлива и утверждала, что любит помогать пожилым. Спустя некоторое время мужчина обнаружил на теле матери синяки.

Присматривающая за пенсионеркой объяснила родственнику, что старики иногда падают сами. Махачкалинец поверил, однако для перестраховки установил в доме скрытую камеру. На следующий день соседи услышали крики пенсионерки и вызвали сотрудников полиции. Оперативники нашли побитую пожилую женщину и проверили записи камер. Подозрения в отношении сиделки подтвердились.