Три страны отказались от правового сотрудничества с Россией. В чем причина?

ГП РФ: Латвия, Канада и Швейцария отказались от сотрудничества с РФ

Три страны отказались от правового сотрудничества с Россией. Речь идет о Латвии, Канаде и Швейцарии, сообщили в Генпрокуратуре России.

Компетентные органы вышеперечисленных стран отклонили 27 запросов о правовой помощи. Так, например, федеральное ведомство юстиции Швейцарии на запрос Генпрокуратуры о правовой помощи по уголовному делу о мошенничестве ответило: «Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может».

Кроме того, некоторые страны не удовлетворили просьбы о выдаче граждан России, обвиняемых в совершении преступлений. В частности, на 67 российских запросов по 14 случаям компетентными органами Австрии, Германии, Польши, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии пришел отказ. В основном отклонение обращений связали с политикой, отметили в Генпрокуратуре. По 19 запросам иностранные государства вообще не указали причины отказов.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Черногория, Сербия, ОАЭ и Греция продолжают сотрудничать с Россией

За восемь месяцев российским силовикам выдали 120 скрывавшихся за рубежом обвиняемых. За это время компетентными органами иностранных государств исполнены 283 российских запроса о правовой помощи по уголовным делам.

Например, в Черногории и Сербии удовлетворены запросы о выдаче лиц для привлечения к ответственности по статьям о мошенничестве и взятке. Между тем Министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов приняло решение о выдаче объявленного в международный розыск гражданина, а в Греции исполнили запрос о выдаче лица для приведения в исполнение приговора за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере Янаульского районного суда Башкирии.

Отмечается, что Россия выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере выдачи, оказания первой помощи по уголовным делам и правоохранительного содействия. А силовики продолжают призывать партнеров к деполитизированному сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью в соответствии с взятыми на себя обязательствами.

Запад обвинили в нанесении ущерба борьбе с преступностью

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что Запад наносит ущерб борьбе с преступностью, так как занимается политизацией данного вопроса.

«Колокольцев заявил о контрпродуктивности политизации странами Запада международного правоохранительного взаимодействия. Эти попытки наносят ущерб общим интересам борьбы с преступностью, способствуют укреплению транснациональных связей криминальных групп», — передал его слова министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг.

Владимир Колокольцев Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ранее в СК раскрыли число совершенных иностранцами преступлений

В Следственном комитете (СК) России сообщили, что за восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили в России более 26 тысяч преступлений. Отмечается, что практически в три раза увеличилось число преступлений, совершенных «нелегалами», — с 2880 до 8059. Количество нарушений со стороны приезжих, получивших гражданство России менее десяти лет назад, выросло с 7 тысяч до 11 тысяч.

Глава ведомства Александр Бастрыкин напомнил об обязанности правоохранителей реагировать на все факты противоправного поведения мигрантов. Кроме того, он призвал не давать возможности преступникам убежать за границу.