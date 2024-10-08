Устроенный туристом погром на российском курорте попал на видео

Турист из Нижегородской области устроил погром в магазине Сочи и попал на видео

В Адлерском районе Сочи погром, устроенный 37-летний россиянином, попал на видео. Ролик публикует региональное управление МВД.

На кадрах видно, как сначала в стену магазина влетает бутылка алкоголя, затем разбивший стекло турист вышел на улицу и запустил бутылку игристого вина в сторону прохожих. На место прибыли полицейские, которые задержали мужчину и посадили его в полицейский автомобиль.

Причину неадекватного поведения турист из Нижегородской области объяснить не смог. Сумма ущерба, причиненного торговой точке, устанавливается.