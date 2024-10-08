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14:12, 8 октября 2024Силовые структуры

В отношении бойцов ВСУ возбудили новое уголовное дело из-за преступлений в Курской области

СК возбудил дело в отношении военных ВСУ из-за преступлений под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело в отношении украинских военных из-за преступлений против мирного населения Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбудили по восьми статьям, среди которых 205 («Террористический акт»), 322 («Незаконное пересечение государственной границы») и 359 («Наемничество») УК РФ.

По версии следствия, в начале августа боевики из состава оперативно-тактического управления «Север», украинских военизированных групп и наемнических формирований расправились как минимум с тремя россиянами, проживающими на территории Суджанского района Курской области.

Ранее СК возбудил три уголовных дела в отношении военных ВСУ из-за атаки на один из районов при помощи беспилотников, а также обстрелов зданий.

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