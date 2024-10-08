В Польше миллиардер выгнал сыновей из руководства своей компании

Польский миллиардер Солорж выгнал своих сыновей из совета директоров компании

Польский миллиардер Зигмунт Солорж выгнал двух своих сыновей из руководства энергетической компании ZE PAK. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Утверждается, что кандидатуры Тобиаса Солоржа и Петра Зака были отклонены в ходе выборов членов совета директоров, после чего акции ZE PAK упали на 3,3 процента. Сам Солорж объяснил отстранение детей отсутствием вклада в развитие бизнеса с их стороны. Один из акционеров компании, пенсионный фонд NN Group NV, уже выразил обеспокоенность «семейным конфликтом» в организации.

«Существует обоснованная обеспокоенность по поводу здоровья Зигмунта Солоржа. Вместо того, чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии, внимание советов директоров будет сосредоточено на преемственности, кадровых изменениях и определении того, кто фактически будет контролировать ZE PAK», — сказал гендиректор фонда Шимон Озог.

Ранее сообщалось, что 80-летний наследник модного дома Hermès решил завещать свое состояние садовнику-марокканцу и его семье. Проживающий в Швейцарии французский миллиардер Николя Пуэш вышел из совета директоров одного из старейших модных домов мира в 2014 году.