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18:51, 8 октября 2024Бывший СССР

В Раде назвали необходимое для разрешения Киеву атаковать территорию России условие

Депутат Рады Чернев: разрешение Киеву атаковать Россию отсрочат до выборов в США

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Запад может в скором времени разрешить Киеву атаковать территорию России, но анонс этого решения отсрочат до завершения президентских выборов в США. Об этом заявил депутат Верховной Рады, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Решение [о разрешении Киеву атаковать территорию России] может быть принято и отсрочено на [период] после [проведения] выборов в Соединенных Штатах», — сказал он.

Депутат также допустил, что страны Запада уже могли принять решение о нанесении Киевом ударов западным оружием вглубь территории России, но не анонсировали его, чтобы не готовить Российскую армию к переменам на поле боя.

Во вторник, 8 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если западные страны дадут добро Вооруженным силам Украины на удары вглубь российской территории с помощью дальнобойных ракет, ответные меры Москвы уже будут действовать. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что удары западным дальнобойным оружием по территории России будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

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      Александр Курбатов
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