В российском городе спасатели освободили застрявшего в диване 60-летнего мужчину

Застрявшего в диване 60-летнего уфимца освободили спасатели

Мужчину, который застрял в диване, освободили спасатели в Уфе. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал Ufa_rb.

60-летний уфимец сел на диван, а его рука провалилась в отверстие между корпусом изделия и регулирующим механизмом. Он был дома один и долго не мог вытащить зажатую руку, в результате она отекла и начала болеть.

Мужчина позвал на помощь, и его соседка вызвала спасателей, которые вызволили пострадавшего и передали медицинским работникам.

Ранее российские спасатели освободили упавшего в яму утенка. В дагестанском городе Хасавюрт домохозяйка позвонила в МЧС, чтобы ей помогли достать птенца.