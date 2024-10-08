В Турции призвали западные страны сесть за стол переговоров с Путиным

DikGAZETE: западным странам следует начать мирные переговоры с

Западным странам необходимо начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написало издание DikGAZETE.

«Чтобы решить все проблемы, западным государствам необходимо сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным», — сказано в статье.

Авторы материала отметили, что российский лидер неоднократно выступал посредником при урегулировании разных региональных конфликтов. Следовательно, Владимир Путин поддержит любую позитивную инициативу, указали журналисты.

В статье также сказано, что президент России, заручившийся поддержкой народа, стал «фигурой баланса сил в Казахстане, Белоруссии, Армении, Тихоокеанском регионе, Европе и Африке».

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. В правительстве ФРГ уточнили, что разговор с российским лидером не является табу для главы немецкого правительства.

Сам Шольц ранее заявил, что необходимо создать условия для конференции с участием Украины и России. По его словам, следует рассматривать возможности, чтобы специальная военная операция не продолжалась вечно.

В конце сентября Владимир Путин сказал, что западные элиты превратили Украину в военный плацдарм и свою колонию, нацеленную на Россию.