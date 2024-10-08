Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:31, 8 октября 2024Интернет и СМИ

В Турции призвали западные страны сесть за стол переговоров с Путиным

DikGAZETE: западным странам следует начать мирные переговоры с
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Valery Sharifulin / Pool / Reuters

Западным странам необходимо начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написало издание DikGAZETE.

«Чтобы решить все проблемы, западным государствам необходимо сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным», — сказано в статье.

Авторы материала отметили, что российский лидер неоднократно выступал посредником при урегулировании разных региональных конфликтов. Следовательно, Владимир Путин поддержит любую позитивную инициативу, указали журналисты.

В статье также сказано, что президент России, заручившийся поддержкой народа, стал «фигурой баланса сил в Казахстане, Белоруссии, Армении, Тихоокеанском регионе, Европе и Африке».

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. В правительстве ФРГ уточнили, что разговор с российским лидером не является табу для главы немецкого правительства.

Сам Шольц ранее заявил, что необходимо создать условия для конференции с участием Украины и России. По его словам, следует рассматривать возможности, чтобы специальная военная операция не продолжалась вечно.

В конце сентября Владимир Путин сказал, что западные элиты превратили Украину в военный плацдарм и свою колонию, нацеленную на Россию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Гладков сообщил о закрытии двух сел в Белгородской области. Всех жителей Петровки и Соловьевки эвакуируют

      В Турции призвали западные страны сесть за стол переговоров с Путиным

      Россия напомнила Швейцарии о последствиях нарушения границы

      Ученые допустили усиление урагана «Милтон» до шестой категории

      Решение Байдена отложить визит в Рамштайн сочли плохим знаком для Украины

      Стало известно о состоянии умершей от укуса клеща 35-летней чемпионки перед смертью

      Пытавшаяся вывесить флаг РФ в Одессе женщина заявила о поддержке России

      В российском городе загорелся концертный зал

      Израиль нанес удар по пригороду Бейрута

      США допустили якобы применение Россией ядерного оружия на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше