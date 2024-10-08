Вице-спикер Госдумы Кузнецова прокомментировала законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Вице-спикер Думы Кузнецова: запрет на пропаганду чайлдфри четко опишут в законе

Понятие призыва к добровольному отказу от рождения детей четко опишут в соответствующем законе. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, чьи слова приводит Telegram-канал «Дума ТВ».

«Я бы сказала, что запрет пропаганды бездетного образа жизни — это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности. Те, кто так или иначе хочет призывать к этому, будут внимательнее к своим словам», — сказала парламентарий.

Она также отметила, что телевидение и СМИ необходимо ориентировать на рассказы молодому поколению о благополучных семьях.

25 сентября в Думу внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, штрафовать за это нарушение будут по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Вместе с тем в Госдуме предложили ввести налог на бездетность.

Затем председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что запрет пропаганды чайлдфри в России — мера самозащиты общества от деструктивного влияния извне.