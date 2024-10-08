Выжившие в Непале россияне рассказали о своем маршруте

Выжившие в Непале россияне выбрали «неклассический путь» ради безопасности

Двое россиян, которым удалось выжить во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, рассказали о своем маршруте. Подробностями они поделились с РИА Новости.

Альпинист Денис Алексенко признался, что они с напарником Артемом Ценцевицким работали как самостоятельная команда и выбрали «неклассический путь» из соображений безопасности. По какому именно маршруту пошла группа россиян, сорвавшаяся с горы, ему неизвестно.

«У нас нет этой информации, мы к тому моменту спустились с горы», — пояснил Алексенко.

Мужчина добавил, что они с напарником профессиональные альпинисты и гиды, которые много лет работают в горах и занимаются как спортсмены. Алексенко также подчеркнул, что они планировали это восхождение.

Ранее сообщилось, что еще одного выжившего во время восхождения на Дхаулагири россиянина эвакуировали вертолетом с высоты 6,1 тысячи метров. Спортсмен международного класса Валерий Шамало не стал покорять вершину вместе с товарищами из-за плохого самочувствия.

