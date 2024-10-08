Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:14, 8 октября 2024Путешествия

Выжившие в Непале россияне рассказали о своем маршруте

Выжившие в Непале россияне выбрали «неклассический путь» ради безопасности

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Двое россиян, которым удалось выжить во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, рассказали о своем маршруте. Подробностями они поделились с РИА Новости.

Альпинист Денис Алексенко признался, что они с напарником Артемом Ценцевицким работали как самостоятельная команда и выбрали «неклассический путь» из соображений безопасности. По какому именно маршруту пошла группа россиян, сорвавшаяся с горы, ему неизвестно.

Материалы по теме:
Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных
Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных
Сегодня
Тела сорвавшихся с горы в Непале россиян не могут поднять из пропасти. Вертолетная компания запросила гигантскую сумму
Тела сорвавшихся с горы в Непале россиян не могут поднять из пропасти. Вертолетная компания запросила гигантскую сумму
Сегодня

«У нас нет этой информации, мы к тому моменту спустились с горы», — пояснил Алексенко.

Мужчина добавил, что они с напарником профессиональные альпинисты и гиды, которые много лет работают в горах и занимаются как спортсмены. Алексенко также подчеркнул, что они планировали это восхождение.

Ранее сообщилось, что еще одного выжившего во время восхождения на Дхаулагири россиянина эвакуировали вертолетом с высоты 6,1 тысячи метров. Спортсмен международного класса Валерий Шамало не стал покорять вершину вместе с товарищами из-за плохого самочувствия.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров предупредил об ответных мерах на удары ВСУ вглубь России

      Хью Грант раскрыл подробности нового фильма про Бриджит Джонс

      Китай сочли неспособным разогнать экономику

      Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийской установки ВСУ

      Врач указал на неявные симптомы рака легкого

      В одной из областей Украины решили запретить Telegram

      В Севастополе сработала система ПВО

      В Кремле началось заседание глав стран СНГ во главе с Путиным

      На Западе отметили сильные пророссийские настроения в Одессе

      Оценена польза жилищно-накопительных вкладов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше