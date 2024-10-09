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22:53, 9 октября 2024Мир

Белый дом прокомментировал информацию о звонках Трампа Путину

Белый дом: информация о звонках Трампа Путину является предположением
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Nathan Howard / Reuters

Белый дом заявил, что информация о звонках бывшего президента США Дональда Трампа российскому главе Владимиру Путину по истечении полномочий бывшего лидера американского государства является предположением. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью», — подчеркнула она.

Накануне действующий глава Белого дома Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за якобы звонок Владимиру Путину из-за тестов на COVID-19.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на выдержки из новой книги журналиста-расследователя Боба Вудворда сообщило, что Дональд Трамп, находясь на посту президента США, тайно отправлял Владимиру Путину тесты на COVID-19 в разгар пандемии 2020 года для личного пользования.

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      Юлия Мискевич
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