Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:28, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Блокировку Discord в Турции объяснили

Discord в Турции заблокировали из-за отказа руководства сотрудничать с властями

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Блокировку мессенджера Discord в Турции объяснили. Причины ограничения доступа сообщает ТАСС.

«Мы заблокировали доступ к Discord, потому что соцсеть отказалась предоставить нашим службам безопасности требующуюся информацию, включая IP-адреса и контент», — сообщил глава Минтранса страны Абдюлькадир Уралоглу.

Также, по его словам, из-за отказа руководства сотрудничать с турецкими властями им сложно было отслеживать контент на платформе. Кроме того, добавил Уралоглу, в адрес мессенджера стали поступать жалобы от пользователей.

Утром 9 октября стало известно, что Турция заблокировала доступ к Discord. В Минюсте страны рассказали, что это решение было принято по просьбе Главной прокуратуры Анкары. Отмечалось, что у властей были доказательства о нарушении платформой турецкого законодательства.

8 октября доступ к Discord ограничили в России. В Роскомнадзоре заявили, что платформа не выполнила требования ведомства удалить сотни материалов, нарушающих российское законодательство.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина вывезла обломки сбитого тяжелого беспилотника «Охотник». Запад может изучить новейшие стелс-технологии России

      Врач предупредил о риске бесплодия у участников СВО

      Угрожавшему отрезать российской учительнице язык мужчине грозит срок в колонии

      Акции соцсети Трампа взлетели после митинга с Маском

      Союз театральных деятелей во главе с Машковым собрался отсудить отель в Ялте

      Доминиканская Республика присоединилась к лунной программе США

      Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Латвией

      Четырехлетняя россиянка сгорела заживо на глазах у матери после дня рождения

      Блокировку Discord в Турции объяснили

      На Украине приняли закон о смягчении наказания за помощь в расследовании коррупции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше