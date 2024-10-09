Блокировку Discord в Турции объяснили

Discord в Турции заблокировали из-за отказа руководства сотрудничать с властями

Блокировку мессенджера Discord в Турции объяснили. Причины ограничения доступа сообщает ТАСС.

«Мы заблокировали доступ к Discord, потому что соцсеть отказалась предоставить нашим службам безопасности требующуюся информацию, включая IP-адреса и контент», — сообщил глава Минтранса страны Абдюлькадир Уралоглу.

Также, по его словам, из-за отказа руководства сотрудничать с турецкими властями им сложно было отслеживать контент на платформе. Кроме того, добавил Уралоглу, в адрес мессенджера стали поступать жалобы от пользователей.

Утром 9 октября стало известно, что Турция заблокировала доступ к Discord. В Минюсте страны рассказали, что это решение было принято по просьбе Главной прокуратуры Анкары. Отмечалось, что у властей были доказательства о нарушении платформой турецкого законодательства.

8 октября доступ к Discord ограничили в России. В Роскомнадзоре заявили, что платформа не выполнила требования ведомства удалить сотни материалов, нарушающих российское законодательство.